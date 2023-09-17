Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 17.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:36
Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Helikopterlerin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.