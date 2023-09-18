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        Bahçedeki yangına müdahale ederken dumandan zehirlenen kişi öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşusunun bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kişi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 01:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 01:47
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        Bahçedeki yangına müdahale ederken dumandan zehirlenen kişi öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde komşusunun bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kişi, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Kırsal Hilmiye Mahallesi'nde Y.Z.A. (70), komşusunun fındık bahçesinde çıkan yangına müdahale etmek istedi.

        Dumandan zehirlendiği öne sürülen yaşlı adam, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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