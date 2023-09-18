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        Bursa'da yapılan uygulamalarda 3 aranan kişi yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda 3 aranan şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:59 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:59
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        Bursa'da yapılan uygulamalarda 3 aranan kişi yakalandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda 3 aranan şahıs yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, KOM, TEM, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerinin katılımıyla hareketli ve sabit yol uygulamalarının yapıldığı bildirildi.

        Uygulama kapsamında 388 kişinin UYAP sorgulamasının yapılırken, aranması olan 3 kişi yakalandı. Ayrıca, 221 araç sorgulanırken 7 araca toplam 15 bin 643 lira para cezası uygulandı.

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