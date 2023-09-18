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        Bursa'da mazot hırsızlığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Orhangazi ilçesinde inşaat sahasında bulunan yakıt tanklarından mazot çaldıkları belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:51
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        Bursa'da mazot hırsızlığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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        Orhangazi ilçesinde inşaat sahasında bulunan yakıt tanklarından mazot çaldıkları belirlenen 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Olay Orhangazi’de Hamzalı yolu üzerinde bulunan TOKİ konut şantiye alanında meydana geldi. Yüklenici firma tarafından şantiyedeki iş makineleri için konulan mazot tanklarındaki mazotların hızla azaldığını fark eden şantiye sahipleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        Jandarma yaptığı araştırmada 3 ayrı mazot tankından araziye doğru uzanan hortumlar kullanılarak mazot çalındığını tespit etti.

        Olaya ilişkin 3 şüpheli sabaha karşı olay yerinde suçüstü yakalandı.

        Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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