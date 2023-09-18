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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bursa'da ilkokul öğrencilere tanıtıldı

        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Bursa'daki bir ilkokulun öğrencilerine tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 15:04 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:04
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bursa'da ilkokul öğrencilere tanıtıldı
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        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un T10X modeli, Bursa'daki bir ilkokulun öğrencilerine tanıtıldı.

        AK Parti Bursa Milletvekilli Ahmet Kılıç, kullandığı "Gemlik Mavisi" Togg ile Osmangazi ilçesindeki Dağakça İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Sınıfları gezen ve öğrencilerle bir araya gelen Kılıç, çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıttı.

        Daha sonra okul bahçesindeki aracın her detayını merakla inceleyen öğrenciler, bol bol fotoğraf çektirdi.

        Ahmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dağakça Mahallesi'ndeki öğrencilere Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anlattı.

        Böylece çocuklara da aracı tanıma fırsatı oluşturduklarını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımız yarınlarımız ve yarınlarımızın teminatı. Gözlerindeki ışıklar yarınlara dair bizim hayatımıza ışık tutuyor, aydınlatıyor. Onları burada okullarında mutlu bir şekilde gördüğümüz için de ayrı bir mutluluğa sahip olduk. 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlangıç dönemindeyiz, çocuklarımıza başarılı bir dönem diliyorum. Her daim hayatlarında onlara destek olmaya çalışacağız ve onların, yarınlarda ülkemiz için kritik görev alacaklarından ve o görevleri de layıkıyla yerine getireceklerinden en ufak bir şüphemiz yok."

        Kılıç, öğrencilerin Togg'u çok beğendiğini ve memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de Kılıç'ın ziyaretiyle öğrencilerin yerli otomobil Togg'u görme fırsatı elde ettiğini belirterek, "Öğrencilerimiz yerli ve milli aracımızı gördüler, çok beğendiler. Başta Togg'u buraya getiren Sayın vekilimize, Cumhurbaşkanımızın üretimdeki katkılarına, üretimi sağlayan mühendislerimize, mimarlarımıza, iş adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz çok beğendiler, çok mutlu oldular." diye konuştu.

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