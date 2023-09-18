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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:20
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Zafer Yılmaz, Sezer Bor, Sami İrek

        Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 20, İpek Garip 1, Miray Balotu 6, Sarr 3, Tuba Poyraz 23, Eda Şahin 8, Tuğçe Turus, Madison Williams 18, Baptiste 20, Efsun Çelik 3

        Çankaya Üniversitesi: Heja Yıldırım, Nusanur Barmakçı 3, F!ontaine 9, Ayşenaz Kurtuldum, Gülse Uğur 2, Melike Yalçınkaya 10, McCarty 39, Feryal Defne Atlı 2, Gizem Tüzün 1, Melike Tuğba Oral 7

        1. Periyot: 27-13

        Devre: 48-36

        3. Periyot: 65-54

        5 faulle çıkan: 37.31 Melike Yalçınkaya (Çankaya Üniversitesi)

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