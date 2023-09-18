ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Zafer Yılmaz, Sezer Bor, Sami İrek
Bursa Uludağ Basketbol: Kiana Williams 20, İpek Garip 1, Miray Balotu 6, Sarr 3, Tuba Poyraz 23, Eda Şahin 8, Tuğçe Turus, Madison Williams 18, Baptiste 20, Efsun Çelik 3
Çankaya Üniversitesi: Heja Yıldırım, Nusanur Barmakçı 3, F!ontaine 9, Ayşenaz Kurtuldum, Gülse Uğur 2, Melike Yalçınkaya 10, McCarty 39, Feryal Defne Atlı 2, Gizem Tüzün 1, Melike Tuğba Oral 7
1. Periyot: 27-13
Devre: 48-36
3. Periyot: 65-54
5 faulle çıkan: 37.31 Melike Yalçınkaya (Çankaya Üniversitesi)
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