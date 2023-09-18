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        Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        Bursa Uludağ'da tarihi İnkaya Çınarı civarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 19:53 Güncelleme: 18.09.2023 - 19:53
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        Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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        Bursa Uludağ'da tarihi İnkaya Çınarı civarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

        Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki İnkaya Mahallesi'nde, tarihi İnkaya Çınarı civarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Helikopterin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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