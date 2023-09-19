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        Bursa'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

        Bursa'da hırsızlık operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 13:36 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:36
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        Bursa'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
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        Bursa’da hırsızlık operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

        Mudanya ilçesinde motosiklet ve evden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren Mudanya Emniyeti Asayiş Büro ekipleri operasyon düzenledi.

        Altıntaş ve Halit Paşa mahallelerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. (21), M.V. (28), ve E.A. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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