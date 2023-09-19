Orhangazi'de takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa kara yolu üzeri Göl Kavşağında trafik kazası meydana geldi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova-Bursa kara yolu üzeri Göl Kavşağında trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgilere göre Sefa K. (27) idaresindeki 34 GGV 091 plakalı otomobil ana yolda Bursa istikametine doğru seyir halindeyken önünde seyir halinde olan Yavuz P. (53) idaresindeki Orhangazi Belediyesi'ne ait 16 AIN 001 plakalı çöp kamyonunun çarpması sonrasında kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil takla atarak refüjde bulunan tabelalara çarptıktan sonra ters döndü.
Kazayı fark eden vatandaşlar araç içindeki sürücü Sefa K.'yi araç içinden çıkardı.
Hafif yaralı olan sürücü Sefa K. olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yetkilikler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.