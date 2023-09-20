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        Bursa'da polis aracı, taksi ve servisin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Bursa'da polis aracı, servis minibüsü ve taksinin çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 02:34 Güncelleme: 20.09.2023 - 02:37
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        Bursa'da polis aracı, taksi ve servisin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Bursa'da polis aracı, servis minibüsü ve taksinin çarpışması sonucu 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

        Merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen polis aracı ile Asım Ş. idaresindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü ve Göksel Ç. yönetimindeki 16 T 0645 plakalı taksi çarpıştı.

        Kazada, isimleri öğrenilemeyen 3 polis memuru ile servisteki 3 yolcu yaralandı.

        Yaralı polisler Çekirge Devlet Hastanesine, diğer yaralılar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla götürüldü.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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