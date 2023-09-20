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        Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonunda 18 kişi yakalandı

        Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 09:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:29
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        Bursa merkezli 4 ilde hırsızlık operasyonunda 18 kişi yakalandı
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        Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, il genelinde çok sayıda meydana gelen "kart-film" yöntemiyle gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler yaptıkları çalışmada, aile fertleri tarafından hırsızlık olayının meydana geldiği mahalle yakınlarına araçla bırakılan şüphelilerin gittikleri sitelerde öncelikle kapı zillerini çalarak kapıyı açan kişilere kiralık ev sorduklarını veya dilenci numarası yaptıklarını tespit etti.

        Kapıyı açan olmadığında ise kilitli olmayan kapıları sert plastik kartlar kullanıp açarak ikametlere giren şüphelilerin, hırsızlık olayının ardından evi toplayarak soğukkanlı bir şekilde siteden çıktıkları belirlendi.

        Evden çıktıktan sonra yaklaşık 2-3 kilometre yürüyen şüphelilerin, yoldan geçen otobüs, minibüs veya ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştıkları, daha sonra aile fertlerine bekledikleri yeri söyleyerek kendilerini aldırdıkları tespit edildi.

        Polis merkezine gelen ihbarlar üzerine sitelerin ve sitelerin çevresinde iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 250 saatlik kamera kaydının ardından şüphelileri tespit etti.

        Ekipler, Bursa merkezli Yalova, Kırıkkale ve Eskişehir'de belirlenen 20 adrese yapılan eşzamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 18 kişi yakalanırken evlerde yapılan aramalarda hırsızlıktan elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve avrolara el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u adli makamlarca tutuklandı.

        Güvenlik kamerası görüntülerinde yüzlerini peçe ile kapatan ve tanınmamak için güneş gözlüğü takan şüphelilerin, sitelere yürüyerek geldikleri, dairelerin zillerini çaldıkları görülüyor. Bir eve giren şüphelilerin ise eldiven takarak evde arama yaptıkları kameralara yansıdı.

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