Bursa Büyükşehir Belediyesi Antakya Ulu Cami'nin yeniden inşa çalışmalarına başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'taki depremlerde tamamen yıkılan Hatay'daki sembol eserlerden 752 yıllık Antakya Ulu Cami'nin ayağa kaldırılması için çalışmalara başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antakya Ulu Cami'nin restorasyonu için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin mayıs ayı oturumunda alınan kararla röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlıklarına başlandı

Hazırlanacak projelere veri altlığı oluşturmak amacıyla Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya Ulu Camii’nin mevcut durumunu tespit etmek için sahada ölçümler yaptı. Mevcut durumun 3D (3 boyut) tarama ile modellenmesi, nokta bulutu verilerinin üretilmesi ve ortofoto haritasının hazırlanması çalışmaları için gerekli veriler toplandı.

Diğer taraftan restorasyonu üstlenen firma da şantiye kurulumunu tamamlarken, ekipler moloz yığınları arasındaki tarihi kalıntıların temizliğine başladı.

Alanın temizlenmesinin ardından tarihi yapının aslına uygun olarak inşası aşamasına geçilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, depremin ikinci haftasından bugüne kadar Hatay'da çok önemli görevler üstlendiklerini belirtti. Bu görevlerden birinin tarihi Antakya Ulu Cami'nin restorasyonu olduğunu belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Hatay'ın genelinde olduğu gibi, Antakya Ulu Cami'de de maalesef 'taş üstünde taş kalmamış' desek yeridir ancak özellikle tarihi eser restorasyonları konusunda oldukça deneyimliyiz. Bursa'daki tecrübelerimizi en iyi şekilde ortaya koyup, Antakya Ulu Cami'yi de aslına uygun olarak en kısa zamanda ayağa kaldırmak en büyük arzumuz." dedi.