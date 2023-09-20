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        Kamudaki mühendisler ve teknik personel sendika kurmak için Bursa Valiliğine başvuru yaptı

        Kamuda çalışan mühendisler ve teknik hizmet personellerinin girişimiyle enerji, sanayi ve madencilik hizmet kollarında faaliyet gösterecek sendikanın oluşumu için Bursa Valiliğine başvuru yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:15 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:15
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        Kamudaki mühendisler ve teknik personel sendika kurmak için Bursa Valiliğine başvuru yaptı
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        Kamuda çalışan mühendisler ve teknik hizmet personellerinin girişimiyle enerji, sanayi ve madencilik hizmet kollarında faaliyet gösterecek sendikanın oluşumu için Bursa Valiliğine başvuru yapıldı.

        "Mühendis Tek-Sen Enerji" ismiyle hizmete girmesi planlanan sendikayla kamuda çalışan mühendis ve teknik hizmet personelinin özlük haklarının daha iyi seviyeye getirilmesi amaçlanıyor.

        Sendikanın kurucu başkanı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanı Makine Mühendisi Mümin Güler, AA muhabirine yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından süreci tamamladıklarını söyledi.

        Güler, denk meslek grupları arasında özellikle özlük hakları noktasında son yıllarda ciddi kayıplar yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Birçok kez haklarımızı almak için girişimlerde bulunduk ama sonuç elde edemedik. Bu kapsamda kendi sendikamızı kurup, kendi haklarımız için mücadele etmeye karar verdik. Kurulacak olan Mühendis Tek-Sen Enerji başlangıçtır. Bunun akabinde birçok hizmet kolunda sendika kurulacaktır. Bunlar bir konfederasyon çatısı altında birleşecektir. Teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının haklarının savunulması için tarihi bir adım atmış olacağız."

        Güler, sendikanın kurulmasının ardından üye çalışmalarına başlanacağını sözlerine ekledi.

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