Bursa'da radar hız denetimi yapıldı, 26 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde radar hız denetimi yapıldı, denetimlerde toplamda 26 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde radar hız denetimi yapıldı, denetimlerde toplamda 26 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı.
Mudanya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından Bursa Asfaltı Güzelyalı Kavşağı mevkiinde radar hız denetimi yapıldı.
Denetimler sırasında 26 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken polis ekipleri de sürücüleri aşır süratten uzak durmaları konusunda ikaz etti.
Ayrıca denetimlerin farklı zamanlarda da devam edileceği belirtildi