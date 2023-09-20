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        BUÜ'lü akademisyen çift, TÜBİTAK'ın burs programına kabul aldı

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'ndan mezun Dr. Özkan Yavaş ve Doktora Öğrencisi Senem Esin Yavaş çifti, TÜBİTAK BİDEB 2218-Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programından faydalanmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:59 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:02
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        BUÜ'lü akademisyen çift, TÜBİTAK'ın burs programına kabul aldı
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'ndan mezun Dr. Özkan Yavaş ve Doktora Öğrencisi Senem Esin Yavaş çifti, TÜBİTAK BİDEB 2218-Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programından faydalanmaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK BİDEB 2218-Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Türkiye genelinde Sağlık Bilimleri alanında desteklenen 12 projeden 2'si BUÜ laboratuvarlarında araştırılmak üzere desteklenecek.

        BUÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'ndan mezun olan Dr. Özkan Yavaş'ın yürütücüsü olduğu, "Sıçanlarda Deneysel Periferik Sinir Hasarında Yağ Grefti ve Periton Kaynaklı Mast Hücresi Transplantasyonunun Sinir Rejenerasyonuna Etkisi" başlıklı proje ile Doktora Öğrencisi Senem Esin Yavaş'ın yürütücüsü olduğu, "Prepubertal Dönemde Kronik Sosyal Baskı Oluşturulan C57bl/6j Farelerde Selektif MMP-9 ve MMP-2 İnhibitörü Uygulamasının Puberte ve Erişkin Dönemde Beyin Üzerine Etkisinin Araştırılması" başlıklı iki ayrı proje desteklenmeye değer görüldü.

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