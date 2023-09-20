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        Bursa'da darbedilen gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar açıklandı

        Bursa'da geçen yıl tartıştıkları genci darbederek ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 6 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:56 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:56
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        Bursa'da darbedilen gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar açıklandı
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        Bursa'da geçen yıl tartıştıkları genci darbederek ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 6 sanığın yargılandığı davada, 2 sanık 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammed Can O, Mustafa O, Adem O. ile tutuksuz sanık İsmail O. ve müşteki sanık Fatih S. katıldı. Maktul Yasin Sakarya'nın yakınları ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını tekrarladı.

        Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan İsmail O, olay günü kavgayı yatıştırmak için gittiğini, bu durumun kamera kayıtlarında da sabit olduğunu ifade etti.

        Maktulün yakınları, şikayetçi olduklarını belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

        Muhammed Can O, olay günü başka birine vurmak istediğini ancak yumruğunun Yasin Sakarya'ya denk geldiğini anlattı.

        Kimseyi yaralama kastının olmadığını dile getiren sanık, "Böyle olabileceğini düşünmedim. Bu olay nedeniyle eğitim ve yıllarca emek verdiğim futbol hayatım sona erdi. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

        Olay günü yaşananları anlatan Mustafa O. da beraatini talep etti.

        Adem O, dükkanının basıldığını ve yağmalandığını, buna rağmen sert bir karşılık vermediğini ifade etti.

        Maktul yakınlarının, hak etmedikleri cezaları almalarını istediğini belirten sanık, "Ben mütalaayı kabul etmiyorum. Mağdur olan bizleriz." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Muhammed Can O. ile Mustafa O'ya "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını takdir indirimiyle 25'er yıla düşürdü. Diğer sanık ve müşteki sanıklar İsmail O, Sait T, Fatih S'ye "kasten yaralama" suçundan farklı miktarlarda verilen hapis ve adli para cezaları için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren heyet, sanık Adem O'nun ise delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesine hükmetti.

        Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde geçen yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, H.S. isimli genç kız, nişanlısıyla gezerken eski erkek arkadaşı ve kardeşleri ile karşılaşmış ve aralarında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.S'nin ağabeyi Yasin Sakarya (21) başından yaralanmıştı. Kafasına telefonla vurulan Sakarya, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, 3 gün sonra ise yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Adem O. ile kardeşleri Mustafa O. ve Muhammed Can O. tutuklanmıştı.

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