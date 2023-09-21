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        Türkiye'nin 8 aylık otomobil üretiminde aslan payı Bursa'nın

        Türkiye'nin yılın 8 ayında ürettiği otomobillerin yüzde 51,8'lik kısmı sanayi kenti Bursa'da imal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:09
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        Türkiye'nin 8 aylık otomobil üretiminde aslan payı Bursa'nın
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        Türkiye'nin yılın 8 ayında ürettiği otomobillerin yüzde 51,8'lik kısmı sanayi kenti Bursa'da imal edildi.

        AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dernek üyesi firmaların ocak-ağustos 2023'teki toplam otomotiv üretimi traktör dahil 981 bin 897 adet olarak kayıtlara geçti.

        Dernek üyesi firmaların 8 aylık süreçteki otomobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9'luk artışla 599 bin 915 oldu.

        Türkiye'nin ocak-ağustos dönemindeki otomobil üretimine en fazla katkıyı, otomotiv firmaları OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'ın fabrikalarının bulunduğu Bursa verdi.

        Bursa'daki firmalar bu süreçteki 310 bin 889 adetlik imalatla Türkiye'nin toplam otomobil üretiminin yüzde 51,8'ine imza attı. Bursa'nın günlük otomobil üretimi ortalama 1295 oldu.

        Kentteki OYAK Renault fabrikası 203 bin 903 adetlik otomobil üretimiyle ülkede ilk sırada yer alırken TOFAŞ ise 106 bin 986 adetlik üretimle 4. sırada bulunuyor.

        Kocaeli'deki Hyundai Assan 155 bin 526 adetle ikinci, Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise 132 bin 130 otomobil imal ederek üçüncü sırada yer aldı.

        Ocak-ağustos döneminde Ford Otosan'ın otomobil üretimi ise 1370 olarak kayıtlara geçti.

        - İhracatta da OYAK Renault zirvede

        Türkiye'nin otomobil ihracatı ise geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 25,5'lik artışla 339 bin 401'den 425 bin 934'e yükseldi.

        Ocak-ağustos döneminde en fazla otomobil ihracatını 146 bin 966 araçla OYAK Renault gerçekleştirdi.

        İkinci sıradaki Hyundai Assan 132 bin 762, üçüncü Toyota 123 bin 655, dördüncü TOFAŞ 22 bin 551 otomobil ihraç etti.

        Bursa'daki üretimin yüzde 54,5'i yurt dışına gönderilirken OYAK Renault ve TOFAŞ'ın Türkiye'nin toplam otomobil ihracatına katkısı ise yüzde 39,74 oldu.

        Bursa'nın günlük dış satım sayısı da yaklaşık 706 seviyesinde gerçekleşti.

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