Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi

        Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:08 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla "Aile Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, kamu kurum ve kuruluşları ile dernekler yetkilileri bilgi ve tecrübelerini aktardı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan, çok yönlü bir bakış açısını yansıtma adına çalıştayın, sosyal politikalar açısından önemli olduğunu belirtti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatları doğrultusunda her ilde "Aile Çalıştayı" yapıldığını hatırlatan Doğan, "Aile, toplum için vazgeçilmeyen ve korunmak zorunda olan bir sosyal müessesedir çünkü toplumun sürekliliğini sağlayan önemli bir unsurdur. Ailesiz bir toplum soyut ve hayali bir toplumdur. Bu nedenle aile yapısı iyi olmayan, hastalık olan toplumların sosyal çözülme ve ciddi toplumsal sorunlarla karşı karşıya kalma ihtimalleri yüksektir." ifadesini kullandı.

        Doğan, gerçekleştirilecek çalıştayda, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve kamu kurum temsilcilerinin aile ve aile alt başlıkları konularında deneyimlerinin ve çalışmalarının paylaşmalarının kıymetli olduğunu aktardı.

        Bir gün süren çalıştayda, "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" ve "Aile ve Deprem" konuları ele alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi başladı
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        2 bölge için sağanak uyarısı
        2 bölge için sağanak uyarısı

        Benzer Haberler

        Kaportacı eşinin iş yerine bırakılan otomobille kaza yapan sürücü serbest b...
        Kaportacı eşinin iş yerine bırakılan otomobille kaza yapan sürücü serbest b...
        Türkiye'nin 8 aylık otomobil üretiminde aslan payı Bursa'nın
        Türkiye'nin 8 aylık otomobil üretiminde aslan payı Bursa'nın
        Cinayet sanığı özel harekatçının 13 yıl hapis cezası, 25'e çıktı
        Cinayet sanığı özel harekatçının 13 yıl hapis cezası, 25'e çıktı
        KAPORTACININ EŞİ, TAMİR İÇİN BIRAKILAN OTOMOBİLLE KAZA YAPTI: 6 YARALI
        KAPORTACININ EŞİ, TAMİR İÇİN BIRAKILAN OTOMOBİLLE KAZA YAPTI: 6 YARALI
        Kaportacının eşi tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı: 6 yaralı
        Kaportacının eşi tamir için bırakılan otomobille kaza yaptı: 6 yaralı
        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası