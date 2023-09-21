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        Bursa'da SMA-Tip 2 hastası Sefa Arput için tiyatro gösterisi düzenlendi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde SMA-Tip 2 hastası Sefa Arput'a destek olmak için tiyatro gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:51
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        Bursa'da SMA-Tip 2 hastası Sefa Arput için tiyatro gösterisi düzenlendi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde SMA-Tip 2 hastası Sefa Arput’a destek olmak için tiyatro gösterisi düzenlendi.

        Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen tiyatro gösterisinde “Ayı” ile “Bir Evlenme Teklifi” adlı oyunlar sahnelendi.

        Deva Sanat Atölyesi’ne bağlı amatör ve profesyonel oyuncuların rol aldığı gösteri, komik sahneleriyle izleyicileri güldürdü.

        Oyunları uyarlayan ve yöneten Merve Samast, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliklerde elde edilen tüm gelirlerin Sefa Arput’un tedavi masrafları için bağışlanacağını söyledi.

        İlk oyunda 600 bilet satışı yapıldığını dile getiren Samast, "Bu oyunumuzu Sefa Arput için oynuyoruz. Sefa 2 yaşında SMA Tip-2 hastası. Bu bizim ikinci oyunumuz. Sefa için 30 milyon liraya yakın bir para daha toplanması gerekiyor. Bunun yanında Sefa’nın tedavisi için yalnızca 2 buçuk ayı kaldı." ifadelerini kullandı.

        Arput’un tedavi masraflarının bir an önce giderilmesi için yardım çağrısında bulunan Samast, diğer SMA’lı çocuklar için de bu tarz gösterimleri düzenleyebileceklerini dile sözlerine ekledi.

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