Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ilk maçında Galatasaray Nef, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-83 yendi.
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci gün ilk maçında Galatasaray Nef, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 87-83 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayarak ilk çeyreği 23-18 önde bitiren Galatasaray Nef, ikinci periyotta da üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 47-39 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray Nef, final periyoduna 70-57 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda Bursaspor İnfo Yatırım farkı kapatmak için baskıyı artırsa da Galatasaray Nef maçı 87-83 kazandı.