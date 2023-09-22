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        Bursa'da çıkan yangında tek katlı 2 ev yandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında tek katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 08:45 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:10
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        Bursa'da çıkan yangında tek katlı 2 ev yandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında tek katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Ahmetpaşa Mahallesi Yıldız Sokak'ta, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Depo olarak kullanıldığı öğrenilen evden, bitişiğinde yaşlı bir adamın oturduğu binaya da sıçrayan alevler nedeniyle 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

        Polis ekiplerince dışarıya çıkarılan yaşlı, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

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