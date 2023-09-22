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        BTÜ'lü akademisyenin geliştirdiği telefonla takip edilebilen yara bakım örtüsüne TÜBİTAK desteği

        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak, hazırladığı "Yara Takibi İçin Bakteriyel Selüloz Nanofiber Yara Örtülerinin Geliştirilmesi Projesi"yle TÜBİTAK 3501 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:27
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        BTÜ'lü akademisyenin geliştirdiği telefonla takip edilebilen yara bakım örtüsüne TÜBİTAK desteği
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        Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak, hazırladığı "Yara Takibi İçin Bakteriyel Selüloz Nanofiber Yara Örtülerinin Geliştirilmesi Projesi"yle TÜBİTAK 3501 kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak tarafından geliştirilen 18 ay süreli proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenecek.

        Geliştirilen proje kapsamında yara örtüleri ile uzun dönem tedavi gerektiren kronik yara bakımına alternatif bir izleme yöntemi sunulması amaçlanıyor. Hastalar, kronik yaralarının takibini cep telefonu uygulaması ile takip edebiliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Emel Tamahkar Irmak, geliştirilen yara örtülerinde, yara iyileştirme potansiyeli olan bakteriyel selüloz nanofiberleri kullandıklarını belirtti.

        Maliyetlerin düşürülmesi ve hasta konforunun artırılmasını amaçladığını aktaran Irmak, "Kronik yaralar, aylar ve hatta yıllar süren uzun tedavi süreçlerinden dolayı yüksek maliyetli olabiliyor. Klinikte yara takip işlemi, yaranın her seferinde açılıp çeşitli pH probları ile ölçümü ya da yaradan sürüntü alınması şeklinde yapılmaktadır. Bizim geliştirdiğimiz yara örtüleri ile ise yara bölgesi açılmadan, sadece renk değişimi ile yaranın durumunun takip edilmesi mümkün olacak." ifadesini kullandı.

        Yara örtülerinin cep telefonu uygulaması ile entegre edilerek geliştirilmesinin projenin sunduğu en önemli yenilik olduğuna değinen Irmak, şunları kaydetti:

        "Nanofiber formunda ve pH duyarlı özelliğe sahip yara örtüleri geliştireceğiz. Bunun için daha önce pek çok çalışmada yara iyileştirme potansiyeli gösterilen bakteriyel selüloz nanofiberleri tercih edildi. Ayrıca piyasada bakteriyel selüloz nanofiberlerden hazırlanan yara örtüleri de mevcut. Ancak bu ürünler yaranın enfeksiyon durumunu takip edebilme kabiliyetine sahip değildir. Bu proje ile bakteriyel selüloz nanofiber temelli yara takibi yapabilen yeni yara örtüleri geliştirilecek. Bunun için de bu nanofiberlere pH duyarlılık özelliği kazandıracağız. Bakteriyel selüloz nanofiber temelli pH duyarlı."

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