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        Alzheimer hastalığında erken tanı hayati önem taşıyor

        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Asuman Ali, Alzheimer hastalığının farklı kişilerde farklı psikolojik, psikiyatrik ya da davranışsal özelliklerle ortaya çıktığını belirterek, erken tanının hayati önem taşıdığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:32
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        Alzheimer hastalığında erken tanı hayati önem taşıyor
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        Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Asuman Ali, Alzheimer hastalığının farklı kişilerde farklı psikolojik, psikiyatrik ya da davranışsal özelliklerle ortaya çıktığını belirterek, erken tanının hayati önem taşıdığını bildirdi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Asuman Ali, Alzheimer'ın "unutkanlık hastalıkları" arasında en sık görüleni olduğunu aktardı.

        Genetik faktörlerin Alzheimer'a etkisinin yüzde 2'yi geçmediği bilgisini veren Ali, "Bizi en çok ilgilendiren genetik formu belirlenmemiş Alzheimer'dır. Alzheimer hastalığında, dikkat, unutkanlık, yeni görev öğrenememek ya da yerine getirememek, farklı görevleri bir arada yapamama, epizodik bellek dediğimiz daha önceki zaman diliminde yaşanmış olayları hatırlayamama, isim bulma güçlüğü, yer ve zaman konularında sıkıntılar ortaya çıkabilir." ifadesini kullandı.

        Beslenme, hipertansiyon, diyabet, sigara, duygu durum bozukluğu, aşırı alkol tüketimi, kalp ve kronik akciğer rahatsızlıklarının hastalığın ortaya çıkmasında risk faktörlerini oluşturduğunu aktaran Ali, hastalıkta erken tanının mümkün olduğunu belirtti.

        Erken tanının erken tedavi imkanını da beraberinde getirdiğini vurgulayan Ali, şunları kaydetti:

        "Hastanın kişisel bakımında bizlere rehber olur. Her insan farklı kişilik özellikler taşımaktadır. Alzheimer hastalığı farklı kişilerde farklı psikolojik, psikiyatrik ya da davranışsal özelliklerle ortaya çıkacaktır. Her kişide hastalığın ismi aynı olsa da ortaya çıkacak davranış özellikleri aynı olmayacaktır. Bu yüzden erken tanının önemi çok önemlidir. Hastanın bakımını üstlenenler, hastanın yanında sürece bulunduğu mekanı değiştirmemesi, anıları muhafaza etmesi, geçmişte yaşadığı güzel hatıraları taşıyan resimleri, albümleri odasında muhafaza etmelerini özellikle öneririz. Kişinin kendine olan güvenini de kaybetmemesi gerekir."

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