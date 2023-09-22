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        Bursa'da ruhsatsız olduğu belirlenen deponun yıkımı gerçekleştirildi

        Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen bir deponun yıkımını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:52
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        Bursa'da ruhsatsız olduğu belirlenen deponun yıkımı gerçekleştirildi
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        Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen bir deponun yıkımını gerçekleştirdi.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamada, ruhsatsız inşa edilen yapıların yıkılarak verimli tarım arazilerinin kaçak yapılaşma ile talan edilmesine müsaade edilmediği belirtildi.

        Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Dereçavuş'ta tarım arazisine ruhsatsız inşa edilen deponun, geniş güvenlik önlemi alınarak iş makineleriyle yıkıldığı duyurulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Osmangazi Belediyesi, verimli tarım arazilerinin sanayi ve konut alanına dönmemesi için kaçak yapılaşmaya karşı adeta savaş veriyor. Özellikle sanayinin gelişmesi ile kentlere doğru yaşanan göçlerin etkisiyle ortaya çıkan ve Bursa’nın kanayan yarası haline dönüşen çarpık yapılaşmanın önüne geçmek adına kararlı mücadelesini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Dereçavuş Mahallesi’nde tarım arazisi üzerine izinsiz olarak inşa edildiği belirlenen depoyu yıktı. Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hareket eden Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız deponun yıkımı için sabah erken saatlerde bölgeye gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda, kaçak depo iş makinesi ile yerle bir edildi."

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