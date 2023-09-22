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        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:05 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:13
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        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçi hastanede tedaviye alındı.

        İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangın sırasında baca kısmında çalışan işçilerden Z.E. (26) kolundan yaralandı.

        Yaralı işçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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