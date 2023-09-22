Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 79-67 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:06 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        ABONE OL
        ABONE OL

        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 79-67 yendi.

        TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Nef, iyi performans gösterdiği ilk çeyreği 23-12 önde bitirdi.

        Bahçeşehir Koleji ikinci periyotta savunmada yetersiz kalınca Galatasaray Nef, skoru 47-24'ye getirdi. Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray Nef, final periyoduna 64-42 üstün girdi.

        Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü karşı takıma kaptırmayan Galatasaray Nef, maçı 79-67 kazandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"

        Benzer Haberler

        Bursa'da, Bilim insanı Kopernik'in doğum yıl dönümü anısına sergi
        Bursa'da, Bilim insanı Kopernik'in doğum yıl dönümü anısına sergi
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama; 1 yaralı
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama; 1 yaralı
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı
        Bursa'da kentsel dönüşüm alanındaki 96 binanın yıkımına başlandı
        Bursa'da kentsel dönüşüm alanındaki 96 binanın yıkımına başlandı
        Bursa'da otobüs durağında yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutukla...
        Bursa'da otobüs durağında yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutukla...
        Bursa'da asayiş uygulamalarında aranan 3 şüpheli yakalandı
        Bursa'da asayiş uygulamalarında aranan 3 şüpheli yakalandı