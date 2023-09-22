Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 79-67 yendi.
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gün ilk maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 79-67 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray Nef, iyi performans gösterdiği ilk çeyreği 23-12 önde bitirdi.
Bahçeşehir Koleji ikinci periyotta savunmada yetersiz kalınca Galatasaray Nef, skoru 47-24'ye getirdi. Üçüncü çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren Galatasaray Nef, final periyoduna 64-42 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü karşı takıma kaptırmayan Galatasaray Nef, maçı 79-67 kazandı.