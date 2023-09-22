Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

        Bursa'da düzenlenen 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü günü ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, Çağdaş Bodrumspor'u 90-85 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:31 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da düzenlenen 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü günü ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, Çağdaş Bodrumspor'u 90-85 yendi.

        TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Lassa, ilk çeyreği 28-19 önde bitirdi. İkinci periyotta Çağdaş Bodrumspor eşitliği sağladı ve ilk yarı 48-48 sona erdi.

        Üçüncü çeyrekte öne geçen Çağdaş Bodrumspor, final periyoduna 71-63 üstün girdi.

        Karşılaşmanın son periyodunda Darüşşafaka Lassa üstünlüğü ele alarak maçı 90-85 kazandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        Rönesans Sitesi mühendisine tutuklama
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        Bursa'da, Bilim insanı Kopernik'in doğum yıl dönümü anısına sergi
        Bursa'da, Bilim insanı Kopernik'in doğum yıl dönümü anısına sergi
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama; 1 yaralı
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama; 1 yaralı
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı
        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangında bir işçi yaralandı
        Bursa'da kentsel dönüşüm alanındaki 96 binanın yıkımına başlandı
        Bursa'da kentsel dönüşüm alanındaki 96 binanın yıkımına başlandı
        Bursa'da otobüs durağında yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutukla...
        Bursa'da otobüs durağında yankesicilik yaptığı iddia edilen şüpheli tutukla...