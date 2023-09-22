Basketbol: 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
Bursa'da düzenlenen 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü günü ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, Çağdaş Bodrumspor'u 90-85 yendi.
Bursa'da düzenlenen 23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın üçüncü günü ikinci maçında Darüşşafaka Lassa, Çağdaş Bodrumspor'u 90-85 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka Lassa, ilk çeyreği 28-19 önde bitirdi. İkinci periyotta Çağdaş Bodrumspor eşitliği sağladı ve ilk yarı 48-48 sona erdi.
Üçüncü çeyrekte öne geçen Çağdaş Bodrumspor, final periyoduna 71-63 üstün girdi.
Karşılaşmanın son periyodunda Darüşşafaka Lassa üstünlüğü ele alarak maçı 90-85 kazandı.