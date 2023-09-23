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        Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada, 3 iş yeri çalışanı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 01:51 Güncelleme: 23.09.2023 - 01:51
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        Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada, 3 iş yeri çalışanı yaralandı.

        Merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanı çalışanları ile Mertcan A. (25) arasında tartışma çıktı.

        Mekanın dışına taşan kavgada Mertcan A, iş yeri çalışanları Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk (29) ve Efendi Doğan'ı (45) silahla yaraladı.

        Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla yolun karşısındaki özel hastaneye ulaştırıldı. Yaralılardan Ergün'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayın ardından aracıyla kaçan Mertcan A'yı yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

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