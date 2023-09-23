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        Bursa Uludağ Üniversitesinde hayırsever desteğiyle Organ Nakli Merkezi inşa ediliyor

        Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) hayırsever iş insanı Hüseyin Akdemir'in desteğiyle inşaatı süren merkezde karaciğer, böbrek, akciğer, kalp ve kornea gibi organların nakilleri yapılabilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:02
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        Bursa Uludağ Üniversitesinde hayırsever desteğiyle Organ Nakli Merkezi inşa ediliyor
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        Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) hayırsever iş insanı Hüseyin Akdemir'in desteğiyle inşaatı süren merkezde karaciğer, böbrek, akciğer, kalp ve kornea gibi organların nakilleri yapılabilecek.

        Görükle Yerleşkesi'nde BUÜ Hastanesinin yan tarafında inşaatına devam edilen 4 katlı bina 50 hasta yatağı, üçüncü düzey 6, ikinci düzey 5 yoğun bakım yataklarıyla hizmet verecek.

        Merkezi ameliyathanelerle direkt bağlantısı olup hem canlıdan canlıya hem de kadavradan canlıya organ nakillerinin yapılacağı binada, ileri düzey doku tiplemesi ve immünoloji-moleküler biyoloji araştırma laboratuvarı da bulunacak.

        BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, incelemelerde bulunduğu inşaatın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Organ Nakli Merkezi'nin yapımını Bursalı iş insanı Hüseyin Akdemir'in üstlendiğini söyledi.

        Merkezin kaba inşaatının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Yılmaz, bu tesisin karaciğer, böbrek, akciğer, kalp ve kornea gibi birçok organın naklinde önemli görev üstleneceğini kaydetti.

        Üniversitede organ nakli konusunda uzman bilim insanlarının bulunduğunu dile getiren Rektör Yılmaz, şöyle konuştu:

        "İlave kadrolarla inşaat bittiğinde bu merkezimizi daha fazla destekleyeceğiz. Aynı zamanda iş insanımız yine taahhütleri arasında sağ olsun sadece binayı yapmakla kalmayıp burada gerçekleştirilecek olan birtakım seminerler ve ameliyatlar için yurt dışından uzmanları da buraya getirecek. Bu konuda da her türlü yardımı yapacağını, finansmanı sağlayacağını iş adamımız bize taahhüt etmiş durumda. Bu merkez Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile entegre vaziyette inşa ediliyor. Hastanemiz ve merkezimiz entegre bir biçimde faaliyet gösterdiğinde nasıl ki uzun yıllar Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Güney Marmara'nın merkezi hastanesi, araştırma hastanesi işlevi gördüyse onu şimdi Organ Nakli Merkezi'yle de destekleyeceğiz ve güçlendireceğiz. İnşallah Türkiye'nin sağlık hizmetlerine büyük katkısı olacak merkezlerden biri üniversitemize kazandırılmış olacak."

        Yılmaz, organ naklinde hızın önemli olduğuna dikkati çekerek yerleşkenin, ana yolların kenarında, kolay ulaşılabilir bir alanda bulunduğuna dikkati çekti.

        Civar illerden buraya ulaşmanın da çok kolay olduğunu kaydeden Yılmaz, "Aynı zamanda hemen binanın arkasında bir helikopter pistimiz var. İcap ettiğinde helikopter hemen merkezin yan tarafına inebilecek." dedi.

        Prof. Dr. Yılmaz, Organ Nakli Merkezi'nin gelecek yıl tamamlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.

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