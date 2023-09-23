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        Tarihi Kentler Birliğinin bölge toplantısı Bursa'da yapıldı

        Tarihi kent dokuları ve kentsel kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği ve tecrübe alışverişini sağlayan Tarihi Kentler Birliğinin bölge toplantısı, Bursa'da Osmangazi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:10
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        Tarihi Kentler Birliğinin bölge toplantısı Bursa'da yapıldı
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        Tarihi kent dokuları ve kentsel kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği ve tecrübe alışverişini sağlayan Tarihi Kentler Birliğinin bölge toplantısı, Bursa'da Osmangazi Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlendi.

        Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde "Cumhuriyetin 100. yılında Osman Gazi'den günümüze Bursa" temasıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkan Yardımcısı ve Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Üyesi Mithat Kırayoğlu, Tarihi Kentler Birliğinin 2000 yılında 50 kurucu üye ile Bursa'da kurulduğunu anımsattı.

        Üye belediye sayısının 460'ı aştığını aktaran Kırayoğlu, bunun, gurur verici bir gelişme olduğunu ifade etti.

        Bursa'nın tarihteki yerine değinerek yıllarca yürütülen çalışmalar sonucunda şehrin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını belirten Kırayoğlu, "Çok şey kaybettik, çok üzüldük ama Bursa hala ruhaniyetli bir şehirdir." dedi.

        Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da tarihi eser restorasyon çalışmalarının Osmangazi'de başladığını dile getirdi.

        Bu çalışmaların hem Bursa'da şekillendiğini hem de Tarihi Kentler Birliği ile Türkiye'ye yayıldığını kaydeden Dündar, "Bu bölgesel bir toplantı, ÇEKÜL'le eğitim çalışmaları oluyor. 4 bölgeye ayrılıyor Türkiye, bu çerçevede bu faaliyetleri sürdürüyoruz ve hakikaten bu tür toplantılarla ciddi bir bilgi alışverişi oluyor. Bir vizyon gelişiyor. Bu çerçevede her arkadaşımızın, 'Biz kendi şehrimizde nasıl bu tür bir şey yapabiliriz?' diye bir düşüncesi oluşuyor." ifadelerini kullandı.

        Dündar, bu kapsamda kentin tarihi hafızasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ve 2000'li yıllardan itibaren çalışmaların yoğunlaştığını bildirdi.

        Her çalışmanın diğerini tamamlar nitelikte olduğuna işaret eden Dündar, "Yani bu işin bir kurumsal hafızası vardır. Bu hafıza çerçevesinde projeler gerçekleşir. Tabii bunları yaparken koruma ve kullanma dengesi önemli. Şimdi öyle bir noktaya geliyoruz ki bir yerde bir restorasyon yapıldığı zaman o eski fonksiyonunu aşarak çok farklı boyutlara doğru gidiyor. Bu dengeyi sağlamak da önemli." diye konuştu.

        Osmangazi Belediyesinin restorasyon ve koruma projelerinin de paylaşıldığı toplantı, Merzifon Belediye Başkanı ve ÇEKÜL Encümen Üyesi Alp Kargı'nın değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.

        Program kapsamında daha sonra Hisar Bölgesi, Üftade Türbesi ve Hanlar Bölgesi'ne teknik gezi düzenlendi.

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