23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın 5'incilik maçında Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 92-78 yendi.
23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın 5'incilik maçında Çağdaş Bodrumspor, Bursaspor İnfo Yatırım'ı 92-78 yendi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın son gününde Çağdaş Bodrumspor ile Bursaspor İnfo Yatırım karşılaştı.
Takımların birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştığı ilk periyot, Çağdaş Bodrumspor'un 28-20 üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyoda hızlı başlayan Çağdaş Bodrumspor, savunmada da rakibine kolay sayı şansı tanımayınca soyunma odasına 49-40 önde girdi.
Üçüncü çeyrekte Bursaspor İnfo Yatırım açılan farkı kapatmak için baskıyı artırsa da final periyoduna Çağdaş Bodrumspor'un 72-51 üstünlüğüyle gidildi.
Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Çağdaş Bodrumspor, sahadan 92-78 galip ayrılarak turnuvayı 5'inci sırada tamamladı.