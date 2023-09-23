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        Bursa'da fidanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir fidanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:01
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        Bursa'da fidanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir fidanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Avrupa Konseyi Bulvarı'ndaki bir fidanlığın açık alanındaki ağaç parçaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

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