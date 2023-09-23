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        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bahçeşehir Koleji'ni 92-81 mağlup eden TOFAŞ, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 17:26 Güncelleme: 23.09.2023 - 17:47
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        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
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        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Bahçeşehir Koleji'ni 92-81 mağlup eden TOFAŞ, organizasyonu üçüncü sırada bitirdi.

        TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada TOFAŞ ile Bahçeşehir Koleji karşılaştı. İlk çeyreği 15-15 eşitlilikle sonuçlanan karşılaşmanın devresini TOFAŞ 49-41 önde kapattı.

        Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Koleji rakibini yakalamaya çalışsa da kontrollü oyununu sürdüren TOFAŞ, final periyoduna 74-57 üstün girdi.

        Karşılaşmanın son periyodunda oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan TOFAŞ, sahadan 92-81 galip ayrılarak turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

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