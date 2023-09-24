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        Zeki Müren vefatının 27'ncı yılında mezarı başında anıldı

        Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 27'nci yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:21
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        Zeki Müren vefatının 27'ncı yılında mezarı başında anıldı
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        Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 27'nci yılı dolayısıyla Bursa'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

        "Sanat Güneşi"nin Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında ölümünün 27'nci yılı kapsamında yapılan anma törenine, sanatçının yakınları, dostları, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı yöneticileri, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

        Yeğeni Özlem Güner, törende yaptığı konuşmada, onun ailesi olmaktan yaşadıkları gururu dile getirdi.

        Müren'in tüm mal varlığını TEV ve TSK vakıflarına bıraktığını, bu konuda kendilerinin de mutlu olduğunu dile getirdi.

        Bursa ve İzmir'de farklı anma törenlerinin yapılacağını belirten Güner, şöyle devam etti:

        "Bugün Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nde ve 27 Eylül Çarşamba günü de hayatını kaybettiği İzmir'de bir anma töreni gerçekleştireceğiz. Onun adını yaşatacak ve onun yaptıklarını sevenlerine taşıyacak, tüm dünyaya duyuracak bir film hazırlığındayız. İnşallah her şey çok güzel olur çünkü Zeki Müren de bizi görüyor, onu gülümseten şeyler yapmayı sürdürmek istiyoruz."

        Tören, duaların ardından sona erdi.

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