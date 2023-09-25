Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği "Planetary Congress" başladı

        Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers- ASE) düzenlenen "Planetary Congress" (Gezegen Kongresi) Bursa Uludağ'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) ev sahipliğinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:30 Güncelleme: 25.09.2023 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da Uzay Kaşifleri Derneğinin düzenlediği "Planetary Congress" başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers- ASE) düzenlenen "Planetary Congress" (Gezegen Kongresi) Bursa Uludağ'da Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) ev sahipliğinde başladı.

        Bursa Business School Uludağ Kampüsü'nde gerçekleştirilen kongrede 70'i aşkın dünyaca ünlü astronot deneyimlerini paylaşacak.

        Kongrede, uzayda yaptıkları çalışmalarla adını duyurmuş astronot ve kozmonotlar uzay farkındalığını artırmak için çalışmalarda bulunacak. Etkinlikte, Kongrede, Artemis II göreviyle ay yörüngesine gidecek aracın pilotu Amerikalı Astronot Victor J. Glover'dan, iki görevde uzayda toplamda 191 gün kalan Çinli Fei Junlong'a, uzayda 747 gün geçiren Rus Kozmonot Sergei Andeev'den eski Kanada Genel Valisi Astronot Julie Payette'e kadar 19 ülkeden 70'in üzerinde astronot ve uzay çalışmaları konusunda öncü isimler yer alıyor.

        Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever de etkinlikler kapsamında Türkiye'nin "Gelecek Projeksiyonu" oturumu kapsamında uzay meraklılarıyla buluşacak.

        Ayrıca "Yeni Uzay Ekonomisi" ile "Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar" oturumlarında da Michael Lopez Alegria, Thomas Marshburn, Fei Junlong, John D. Olivas, Anton Shkaplerov, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov gibi dünyaca ünlü astronotlar konuşma yapacak.

        - Kongrenin ana teması "İstikbal Göklerdedir"

        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Bursa'da gerçekleştirilen organizasyonun teması ise "İstikbal Göklerdedir" olarak seçildi.

        Ülke açısından da tarihi bir kongre niteliğindeki organizasyonda 5 gün boyunca uzayla ilgili yapılacak teknik oturumların yanı sıra bilim ve toplum etkinlikleri, seminerler, söyleşiler ve çevrimiçi platformlarda öğrenci buluşmaları gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

        27 Eylül'de GUHEM'i ziyaret edecek astronotlar ayrıca "Bilim-Toplum" etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda vatandaşlar ve öğrencilerle bir araya gelecek.

        BTSO, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle organize edilen kongrenin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile Uzay Kaşifleri Derneği Başkanı Reinhold Ewald'ın konuşmasıyla başladı.

        Kongrenin ilerleyen günlerinde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat CEO'su Hüseyin Ertok, Plan-S CEO'su Tugay Güzel, TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdür Yardımcısı Alime Yıldırım ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu gibi önemli isimler teknik oturumlarda bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        1 polisi şehit eden çetenin firari liderine müebbet!
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        "Kulübedeki simyacı"
        "Kulübedeki simyacı"
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Eris için yeni aşıya ihtiyaç var"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Kocasını öldüren sevgilisine; `Oh, iyi olmuş, süpersin´ demiş
        Kocasını öldüren sevgilisine; `Oh, iyi olmuş, süpersin´ demiş
        Düğün dönüşü kaza: 6 yaralı
        Düğün dönüşü kaza: 6 yaralı
        Bursa´da 'mermer ocağı' eylemi
        Bursa´da 'mermer ocağı' eylemi
        Bursa'da "renkli koşu festivali"
        Bursa'da "renkli koşu festivali"
        Zeki Müren, kabri başında anıldı
        Zeki Müren, kabri başında anıldı
        Motosiklet duvara çarptı, sürücü öldü
        Motosiklet duvara çarptı, sürücü öldü