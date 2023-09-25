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        Bursa'da arazide cesedi bulunan kişinin eşi ve arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak

        Bursa'da kaybolduktan 5 gün sonra arazide tabancayla vurulmuş halde bulunan Recep Arı'nın öldürülmesine ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:56 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:56
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        Bursa'da arazide cesedi bulunan kişinin eşi ve arkadaşı ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak
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        Bursa'da kaybolduktan 5 gün sonra arazide tabancayla vurulmuş halde bulunan Recep Arı'nın öldürülmesine ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 1 Mart'ta cesedin bulunmasının ardından tutuklanan arkadaşı Kadir I'nın, ormanda tartıştıkları sırada Recep Arı'ya ateş ettiğini belirttiği kaydedildi.

        İddianamede, maktulün eşi S. Arı'nın, sanık Kadir I. ile cinayetin ardından gerçekleştirdikleri mesajlaşmaları da yer aldı.

        Cumhuriyet savcısı, sanıkların, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl, "ruhsatsız silah satın alma, bulundurma, taşıma" suçundan da 3 yıla kadar cezalandırılmalarını istedi.

        Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi'ndeki evinden 24 Şubat'ta 16 ATD 714 plakalı kamyonetiyle ayrılan Recep Arı'nın (31) uzun süre geri dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Burhaniye Mahallesi'ndeki bir arazide 1 Mart'ta aracının yakınında cesedi bulunan Arı'nın, tabancayla öldürüldüğü belirlenmişti.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince cinayetle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arı'nın eşi S. Arı ile arkadaşı Kadir I, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

        Savcılıktaki sorguları tamamlanarak "kasten öldürme" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Kadir I. tutuklanmış, maktulün eşi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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