Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Uludağ'da Togg'u tecrübe etti Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Uzay Kaşifleri Derneğinin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress'e (Gezegen Kongresi) katılmak üzere geldiği Bursa Uludağ'da Togg'u deneyimledi.

Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever, Uzay Kaşifleri Derneğinin (Association of Space Explorers- ASE) düzenlediği Planetary Congress'e (Gezegen Kongresi) katılmak üzere geldiği Bursa Uludağ'da Togg'u deneyimledi.

Uzay yolcularından Gezeravcı, "Anadolu" renkli Togg'un direksiyonuna geçerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ön yolcu koltuğunda uzay yolcularına eşlik ederek copilotluk yaptı.

Togg'un direksiyonuna ilk defa geçtiğini belirten Alper Gezeravcı'nın, "Togg'u ilk defa kullanıyorum. Çekilişine katıldım, kısmet olmadı." ifadesi gülüşmelere neden oldu.

Bakan Kacır, bunun üzerine, "Astronotlara Togg kısmet olmadı ama uzaya gitmek nasip olacak." ifadesini kullandı.

Togg hakkında uzay yolcularına bilgi veren Kacır, "Türkiye’nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Atasever ile birlikteyiz. Bursa’da Uludağ'dayız, 34. Gezegen Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz. İlk kez Türkiye'de gerçekleşmiş oluyor bu etkinlik. 70'i aşkın astronot ve kozmonot bu kongre vesilesiyle ülkemize gelmiş oldu. Alper ve Cihangir Bey de adım atacakları yeni aile ile tanışmış oldular." diye konuştu.

Milli Uzay Programı vizyonunun bütün projelerin peşi sıra gerçekleşmesine imkan sağladığını kaydeden Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz şu anda Uludağ yollarında Togg ile 60 yıllık rüyasının gerçekleşmesiyle aslında bugünleri bize yaşatmış oldu. Adım adım nice güzel projeyi milletimize kazandıracağız. Alper Bey ve Cihangir Bey de bütün bu projelerin sonrasında ömürlerinin sonuna dek Türk gençlerine, çocuklarına ilham kaynağı olacaklar." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST Ankara'da Türkiye’nin ilk uzay yolcularının gördüğü yoğun ilgiye de değinen Kacır, gençleri bilim ve teknoloji ile tanıştırmanın önemini vurguladı.