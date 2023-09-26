GÜNCELLEME - Bursa'da tıra çarpan otomobildeki nişanlı çift hayatını kaybetti
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi.
Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki 16 YA 165 plakalı otomobil, Bursa-İzmir kara yolu Başköy Mahallesi mevkisinde Y.A'nın kullandığı 45 ADU 021 plakalı tıra arkasından çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin tırın altına girdiği kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Altınkaynak ve yanında bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Nişanlı çiftin cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4 ay önce nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yaptıkları belirtilen Altınkaynak'ın naaşının otopsinin ardından Bursa'da, Şalvarcıoğlu'nun cenazesinin ise Zonguldak'ta defnedileceği öğrenildi.