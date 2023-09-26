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        Bursa'da demir iskele direklerinin altında kalan işçi ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde demir iskele direklerinin altında kalan işçi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:29
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        Bursa'da demir iskele direklerinin altında kalan işçi ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde demir iskele direklerinin altında kalan işçi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi'nde vinçle malzeme taşındığı sırada demir iskele direkleri Osman Çankaya'nın (62) üzerine devrildi.

        Demir iskele direklerinin altında kalan Çankaya ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çankaya, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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