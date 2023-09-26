Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

        Osmangazi ilçesi Demirtaş Viyadüğü mevkisinde yerleşim alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tarım arazisine yayıldı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce 2 ilk müdahale aracı, 4 arazöz ve 3 su tankeri ile 35 kişiden oluşan ekipler sevk edildi.

        Helikopterle de destek sağlanan çalışma sonucu daha fazla büyümeden söndürülen yangın, tarım arazisinde zarara yol açtı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        15 katlı binanın dış cephesi bir anda çöktü!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Fransız gezgin Çorlu'da ağır yaralı olarak bulundu!
        Shakira'ya yeni suçlama
        Shakira'ya yeni suçlama
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Polis inceleme başlattı! Bebeğe taciz iddiası!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        Düğüne 1 ay vardı! Eğlence dönüşü büyük acı!
        İsmail Kartal etkisi!
        İsmail Kartal etkisi!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Bebek'te iki gencin öldürüldüğü dehşet kamerada!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F16 ve NATO mesajı
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        Eski kayınbirader sokakta öldürdü!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        'Yanlış Onana' iddialarına cevap!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ronaldo evlendi
        Ronaldo evlendi
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Bursa, erkekler voleybolda Balkan Kupası'na ev sahipliği yapacak
        Bursa, erkekler voleybolda Balkan Kupası'na ev sahipliği yapacak
        Öldürdüğü gece kulübü sahibini darbettiği anları sosyal medyadan yayınlamış
        Öldürdüğü gece kulübü sahibini darbettiği anları sosyal medyadan yayınlamış
        Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları sona erdi
        Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları sona erdi
        Bursa'da karısını öldürüp evini ateşe veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet...
        Bursa'da karısını öldürüp evini ateşe veren sanığa ağırlaştırılmış müebbet...
        Nişanlı çift, kendileri için düzenlenen eğlenceden dönerken kazada öldü
        Nişanlı çift, kendileri için düzenlenen eğlenceden dönerken kazada öldü
        Başı spor aletine sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
        Başı spor aletine sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı