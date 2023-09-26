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        Bursa'daki "34. Gezegen Kongresi"nde ikinci gün oturumları yapıldı

        Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers-ASE), 34'üncüsü Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) ev sahipliğinde Bursa'da düzenlenen "Gezegen Kongresi"nin ikinci gün oturumlarında yeni uzay ekonomisi ile yer yörüngesindeki çalışmalar ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:23 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:35
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        Bursa'daki "34. Gezegen Kongresi"nde ikinci gün oturumları yapıldı
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        Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers-ASE), 34'üncüsü Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) ev sahipliğinde Bursa'da düzenlenen "Gezegen Kongresi"nin ikinci gün oturumlarında yeni uzay ekonomisi ile yer yörüngesindeki çalışmalar ele alındı.

        Uludağ'da yer alan Bursa Business School'daki etkinlikte günün programı, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Direktörü Cristian Feichtinger moderatörlüğünde yapılan "Yeni Uzay Ekonomisi" temalı 3'üncü oturumla başladı.

        Özel bir Amerikan uzay şirketinde şef astronot olarak görev yapan Michael Lopez Alegria ile özel bir havacılık şirketinde baş tıp uzmanı ve aynı zamanda emekli astronot olan Thomas Marshburn, oturumda değerlendirmelerde bulundu.

        Görev yaptığı şirketin ABD'deki yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi veren Marshburn, astronotların seçilmesi ve eğitim süreçlerine ilişkin planlamalarını anlattı.

        Şirkete ait yeniden kullanılabilir uzay uçağı "Dream Chaser" projesine değinen Marshburn, aralık ayında uzay aracı için basınç testlerini tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.

        Marshburn, uzaya ortak bir erişim ve tüm insanlık için uluslararası işbirliği sağlanmasını amaçlayan bir proje olarak ön plana çıkan "Dream Chaser"ın, uzay turizmi için hizmet vermeyi hedeflediğini aktardı.

        - NASA gelişmiş uzay kıyafeti tasarımları konusunda firmalarla işbirliği yapıyor

        "Yer Yörüngesi ve Ötesinde Çalışmalar" temasının ele alındığı 4'üncü oturum ise astronot Matthias Maurer moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

        Astronot ve kozmonotlar Fei Junlong, Anton Shkaplerov, Denis Matveev, Sergei Korsakov, Oleg Artemyev ile emekli NASA astronotu John Danny Olivas, oturumda sunum yaptı.

        Olivas, astronotların uzayda bulunmasının nasıl sağlandığına ve bunun gerekliliklerine değinerek, şimdiye kadar kullanılan uzay kıyafetlerinden örneklere ve karşılaştırmalara sunumunda yer verdi.

        Uzay araçlarının veya Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındayken astronotların giydiği kıyafetleri tarihsel olarak ele alan Olivas, NASA'nın yeni uzay kıyafetleri ve teknolojisi üretmek için çalışmalar yaptığını ifade etti.

        Olivas, NASA'nın iki firma ile daha gelişmiş uzay kıyafetleri için ortak çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

        Çin Uzay İstasyonu'nda 186 gün geçiren ve iki kez uzay misyonuna katılan ve Fei Junlong, uzaya dair Çin tarihindeki tasavvurlardan bahsederek, ülkesinin uzay uçuşu deneyimlerini anlattı.

        Fei, Çin'in dış uzay hakkında büyük hayallerinin olduğunu aktararak, Tiangong Uzay İstasyonu dahil pek çok keşif ve uzay aracının Çin halkının uzay keşfine dair kültürünün örneği olduğunu sözlerine ekledi.

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