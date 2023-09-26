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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bir kişi otoparkta silahla öldürüldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otoparkta bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:47 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:47
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da bir kişi otoparkta silahla öldürüldü
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, otoparkta bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Nilüfer ilçesinde eğlence mekanı sahibi Bülent Karakuş (43), Çamlıca Mahallesi'ndeki Çamlıca Parkı'nın yanında bulunan otoparkta 3 kişinin saldırısına uğradı.

        Şüpheliler, darbettikleri Karakuş'a tabancayla ateş ederek otomobille olay yerinden kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin E.E. (22), Y.T. (25) ve B.G. (21) olduğunu belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi Yıldırım ilçesinde yakaladı.

        Emniyete götürülen 3 şüpheliden E.E. cinayeti işlediğini itiraf etti. Emlak işi yapan E.E'nin, aralarında borç meselesi olan Karakuş ile konuşmak için buluştuklarını ve küfürleşmeden dolayı cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

        Cinayet Büro Amirliğindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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