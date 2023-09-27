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        Hollandalı uzay meraklısı, kongreleri gezip astronotlara fotoğraflarını imzalatıyor

        SALİHA NUR KÖKSAL/TUĞBA ALTUN - Hollandalı emekli itfaiyeci Bert Vis, çocukluğundan bu yana uzaya duyduğu ilgi ve hayranlık nedeniyle 51 yıldır yaklaşık 20 bin astronot fotoğrafı topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:40
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        Hollandalı uzay meraklısı, kongreleri gezip astronotlara fotoğraflarını imzalatıyor
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        SALİHA NUR KÖKSAL/TUĞBA ALTUN - Hollandalı emekli itfaiyeci Bert Vis, çocukluğundan bu yana uzaya duyduğu ilgi ve hayranlık nedeniyle 51 yıldır yaklaşık 20 bin astronot fotoğrafı topladı.

        Uzay Kaşifleri Derneğince (Association of Space Explorers-ASE) 34'üncüsü Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezinin (GUHEM) ev sahipliğinde Bursa'da düzenlenen "Gezegen Kongresi" birçok ülkeden 70'i aşkın astronot, kozmonot, bilim insanları ve uzay meraklılarının katılımıyla sürüyor.

        Bilim ve uzay konularına meraklı emekli itfaiyeci Vis de elindeki fotoğraflarla etkinlik alanlarında gezerek, astronotlardan imza alıyor.

        Hollandalı Bert Vis, AA muhabirine, çocukluğunda her zaman astronot olma hayali kurduğunu, emekliye ayrıldıktan sonra tüm zamanını hobisi olan uzay ve astronot fotoğraf koleksiyonuna harcadığını söyledi.

        Her sene ASE'nin gerçekleştirdiği kongrelere katılarak astronot ve kozmonotların imzalarını toplamaya çalıştığını belirten Vis, 21'inci kez bu organizasyonda yer aldığını ancak Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlattı.

        Fotoğraf toplamaya çok küçük yaşlarda başladığını aktaran Vis, şöyle devam etti:

        "Biraz olsun anlaşılır bir İngilizceyle mektup yazabildiğim an astronotlara yazmaya başladım ve ilk imzalı fotoğrafı Mayıs 1972'de aldım yani 51 yıldır koleksiyon yapıyorum. Astronotlardan ilk aldığım fotoğraf Thomas Patten Stafford'undu. O dönemde 3 kez uzaya gitmişti ve üçüncüsü Ay'a gerçekleştirdiği uçuştu. Sonrasında ABD ve Rusya'nın ilk ortak misyonu Apollo-Soyuz ile uçmuştu."

        - Koleksiyonunda en az 650 astronot ve kozmonotun imzalı fotoğrafı var

        Bert Vis, yıllar içinde biriktirdiği fotoğraf koleksiyonu sayesinde astronotlar ve kozmonotlar arasından pek çok arkadaş edindiğini dile getirdi.

        Bir uzay aracı penceresinden bakabilmenin bile kendisi için harika bir deneyim olacağını vurgulayan Vis, "Hala astronot olmayı hayal ediyorum ama muhtemelen bunun için artık çok yaşlıyım. Astronot arkadaşlarımın tecrübelerini sık sık dinledim ve bu uzaya gitme isteğimi daha çok artırdı. Astronot arkadaşlarıma beni kobay olarak kullanıp tüm deneyleri üzerimde yapabileceklerini söylüyorum." dedi.

        Rusların uzay araştırmaları ve kozmonot eğitim merkezini sık sık ziyaret ederek kitap yazdığını aktaran Vis, Çinlilerin bu alandaki merkezine de gitmek istediğini belirtti.

        Koleksiyonuna değinen Vis, "İmza koleksiyonumda uzaya giden herkesin neredeyse en az bir fotoğrafı var. Bu da 650 imzalı fotoğraf ediyor. Uzaya gitmemiş ya da hala uzayda olan kişilerin de fotoğrafları ve imzaları var. Astronotlar veya kozmonotlar uzaya gitmeden imzalarını almaya çalışıyorum çünkü koleksiyonumu tamamlamak istiyorum." diye konuştu.

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