Mudanya'da 131,6 kilometrelik kültür rotası turizme kazandırıldı Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından hazırlanan, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131,6 kilometrelik kültür rotası "Rota Myrleia", Turizm Amaçlı Sportif Yönetmeliği gereğince turizme kazandırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediye tarafından hazırlanan, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan 131,6 kilometrelik kültür rotası “Rota Myrleia”, Turizm Amaçlı Sportif Yönetmeliği gereğince turizme kazandırıldı.

Mudanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için “Rota Myrleia” adı altında “inanç, yürüyüş, bisiklet ve trekking” rotaları, Bursa Valiliğinin oluru ile kültürel amaçlı rota ilan edildi.

Bu kapsamda 20 kilometrelik yürüyüş rotası, Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Ketendere, Esence Sahili, Söğütpınar Sahil Yerleşkesi, Eğerce Sahil Yerleşkesi, Mesudiye Bakıştepe Seyir Alanı'ndan oluşuyor.

31,6 kilometrelik bisiklet rotası ise Tirilye Mahallesi Çamlı Kahve, Aya Yani Kilisesi, Kapanca Antik Limanı, Esence Sahil, Yalıçiftlik Mahallesi, Yaman Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, Kaymakoba Mahallesi, Tirilye Sahili'ni kapsıyor.

17 kilometrelik trekking rotası da Kumyaka Ayastafoni mevkisi, Kumyaka Kirya mevkisi, Çepni Mahallesi, Üsküptepe, Akyeller Selvilik mevkisi, Kumkaya Lotus, Mavriya, Mankafa mevkisi, Kumyaka Meydanı'nı içeriyor.

Ayrıca, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Aydınpınar Kilisesi, Dereköy Kilisesi, Yaylacık Tatianos Anıtı, Mirzaoba Tarihi Minare, Sancak Anıtı ve Yörük Meydanı, Kaymakoba, Çınarlı, Yaman, Yalıçiftlik, Tirilye ve Kumyaka’nın bulunduğu 63 kilometrelik güzergah, inanç rotası olarak kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni insanlığın ortak mirası olarak gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini, bu kapsamda rota oluşturduklarını ifade etti.