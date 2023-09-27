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        Bursa'da eski eşi ve yanındaki kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Bursa'da, okul müdiresi olan tek çocuğunun annesi eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki bir genç kızı yaralayan polis memuru iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 12:59 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:04
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        Bursa'da eski eşi ve yanındaki kişiyi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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        Bursa'da, okul müdiresi olan tek çocuğunun annesi eski karısını ve onun arkadaşını silahla vurarak öldüren, olay yerindeki bir genç kızı yaralayan polis memuru iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "tasarlayarak eski eşi öldürme" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, "olası kasıtla nitelikli yaralama" suçundan ise 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Bilal Ağır, maktuller sanığın eski eşi Yasemin Ağır ve Yahya Aydın'ın yakınları, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezinin vekilleri hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın "tasarlayarak eski eşi öldürme", "tasarlayarak öldürme" "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        Söz verilen sanık Bilal Ağır, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Olayı planlayarak gerçekleştirmedim. Yasemin'in nerede olduğunu araştırmadım. Araçla tesadüfen karşılaştım. Amacım konuşmaktı. Bana hakaret edildi. Olay nedeniyle pişmanım. Bu öngörülemez bir sonuçtu." ifadesini kullandı.

        Maktullerin yakınları ve avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Bilal Ağır'ı, eski eşi Yasemin Ağır'a karşı eylemi nedeniyle "boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme", Yahya Aydın'a yönelik eylemi dolayısıyla da "tasarlayarak öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet, sanık hakkında "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarında ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

        Yasemin Ağır'ın babası Ahmet Ulutaş, duruşmanın ardından AA muhabirine, karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Ulutaş, "Adalet yerini buldu. Ölen gelmeyecek ama böyle katillere de fırsat verilmesin. Sadece bizi öldürmedi, yavrusunu da öldürdü." diye konuştu.

        Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde 12 Şubat 2022'de, bir çocuk annesi Sakarya Ortaokulu Müdürü Yasemin Ağır (45) ile arkadaşı Yahya Aydın (48), bulundukları aracı durduran polis memuru Bilal Ağır (50) tarafından tabancayla vurularak öldürülmüş, seken kurşunlar nedeniyle olay yerinde bulunan Şeyma Ünlü yaralanmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen olayın ardından polise teslim olan Bilal Ağır tutuklanmıştı.

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