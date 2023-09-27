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        Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi öldü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:23
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        Bursa'da kavgada bıçaklanan kişi öldü
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Hasanbey Mahallesi'nde M.Ç. ile H.Ş. arasında çıkan tartışmada kavgaya dönüştü. H.Ş, yanında bulunan bıçakla M.Ç'yi ağır yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Vücuduna 15 bıçak darbesi aldığı belirlenen M.Ç. kurtarılamadı.

        Katil zanlısı H.Ş. ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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