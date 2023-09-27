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        Bursa'da hastanede silahını bir kişiye doğrultarak tehdit eden kişi tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane içinde tartıştığı kişiye silahını doğrultarak tehdit eden zanlı cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 19:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:05
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        Bursa'da hastanede silahını bir kişiye doğrultarak tehdit eden kişi tutuklandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane içinde tartıştığı kişiye silahını doğrultarak tehdit eden zanlı cezaevine gönderildi.

        İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümünde İsmail U. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

        İddiaya göre, tartışma sırasında İsmail U, belinden çıkardığı silahı karşısındaki kişiye doğrultarak tehdit etmeye başladı.

        Tartıştığı kişi İsmail U'nun elinden silahı alarak olayı yatıştırmak istedi.

        Tarafların yakınlarının da dahil olduğu olay büyürken, İsmail U. ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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