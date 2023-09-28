Bursa'da bariyerlere çarptıktan sonra otomobili terk eden sürücü aranıyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolun ortasındaki bariyerlere çarptıktan sonra otomobili terk eden sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolun ortasındaki bariyerlere çarptıktan sonra otomobili terk eden sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Avrupa Konseyi Bulvarı'nda seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 AJM 872 plakalı otomobil, yolun ortasındaki bariyerlere çarparak sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, sürücünün hurdaya dönen otomobili bırakıp terk ettiğini belirledi.
Polis, kaza yapan sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.