Bursa'da kötü koku yayılan evden 3 kamyon atık çıktı
Bursa'da, çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 3 kamyon atık malzeme çıkarıldı.
Bursa'da, çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 3 kamyon atık malzeme çıkarıldı.
Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Çakmak Sokağı'nda Elif İlkan H'nin (35) yaşadığı apartman dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşular, durumu Osmangazi Belediyesine bildirdi.
Savcılık kararıyla eve giren belediyenin zabıta ve temizlik personeli, içeride plastik, evsel atık, eski eşya ve tekstil atıklarının istiflendiğini belirledi.
Evin temizlenmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, 3 kamyon atığı evden çıkardı. Daire, temizlik çalışmasının ardından ilaçlandı.