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        Bursa'da kötü koku yayılan evden 3 kamyon atık çıktı

        Bursa'da, çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 3 kamyon atık malzeme çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:22 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:29
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        Bursa'da kötü koku yayılan evden 3 kamyon atık çıktı
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        Bursa'da, çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 3 kamyon atık malzeme çıkarıldı.

        Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Çakmak Sokağı'nda Elif İlkan H'nin (35) yaşadığı apartman dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşular, durumu Osmangazi Belediyesine bildirdi.

        Savcılık kararıyla eve giren belediyenin zabıta ve temizlik personeli, içeride plastik, evsel atık, eski eşya ve tekstil atıklarının istiflendiğini belirledi.

        Evin temizlenmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, 3 kamyon atığı evden çıkardı. Daire, temizlik çalışmasının ardından ilaçlandı.

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