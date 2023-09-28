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        İnegöl'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste atölyesinde çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 09:43 Güncelleme: 28.09.2023 - 09:43
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        İnegöl'de elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kereste atölyesinde çalışan bir işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki iş yerinde çalışan Mesut Öztürk (52), elektrik akımına kapıldı.

        Mesai arkadaşlarının hareketsiz bulduğu Öztürk için ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cansız bedeni, İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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